Текущая ситуация требует жестких мер от властей в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооруженных силах России (ВС РФ).
Песков: клевета на ВС России требует жестких ответных мер властей
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вопрос, - а пожелание в комментариях того, чтобы наши войска более эффективно и быстрее освобождали территорию от бандеровских чертей, может считаться клеветой? Ведь если на такой комментарий посмотреть с нужной стороны, то его можно трактовать как упрек в недостаточной эффективности ВС, а их руководство в недостаточной компетентности.
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