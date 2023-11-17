Песков: клевета на ВС России требует жестких ответных мер властей

АЛ

Александр Лагуткин

Вопрос, - а пожелание в комментариях того, чтобы наши войска более эффективно и быстрее освобождали территорию от бандеровских чертей, может считаться клеветой? Ведь если на такой комментарий посмотреть с нужной стороны, то его можно трактовать как упрек в недостаточной эффективности ВС, а их руководство в недостаточной компетентности.