Аргументы и Факты
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Аргументы и Факты

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  • Наталья Иванова (Кубасова)
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Песков: клевета на ВС России требует жестких ответных мер властей

Песков: клевета на ВС России требует жестких ответных мер властей

Текущая ситуация требует жестких мер от властей в отношении тех, кто распространяет клевету о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вопрос, - а пожелание в комментариях того, чтобы наши войска более эффективно и быстрее освобождали территорию от бандеровских чертей,  может считаться  клеветой? Ведь если на такой комментарий посмотреть с нужной стороны, то его можно трактовать как  упрек  в  недостаточной эффективности ВС, а  их руководство в недостаточной компетентности.
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