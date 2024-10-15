Россиянин выжил после двухмесячного дрейфа в Охотском море

Один из трех пассажиров выжил в дрейфовавшей около двух месяцев лодке в Охотском море. Известно, что два брата и сын-подросток одного из них на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области.