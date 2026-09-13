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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Рафиньи 8+3 в 6 матчах сезона. Сегодня – ассисты на голы Ямаля и Эспарта «Леванте»

Вингер «Барселоны» Рафинья отметился двумя ассистами в игре с « Леванте » в 5-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).

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