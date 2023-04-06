Летом две авиакомпании начнут осуществлять прямые рейсы из Хабаровска в Петербург

Пассажиропоток хабаровского аэропорта в первом квартале 2023 года превысил допандемийный уровень. Прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург запустят летом 2023 года.
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