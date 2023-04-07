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УКРАИНА ГОТОВИТ НОВУЮ БУЧУ: АДСКОЕ ОРУЖИЕ ЗАРЯЖЕНО

УКРАИНА ГОТОВИТ НОВУЮ БУЧУ: АДСКОЕ ОРУЖИЕ ЗАРЯЖЕНО

ФОТО: U.S. AIR NATIONAL GUARD/GLOBALLООKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ЕГОР КУЧЕР Появилась информация, что киевский режим готовится осуществить на Украине новую провокацию, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах и применении химического оружия.

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