Эксперты: правильно утилизировать лекарства научат простые шаги

Проверьте лекарства из своей ванной: осмотрите на изменения, такие как слипание или изменение цвета. Не восстанавливайте их сушкой и не смешивайте.
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