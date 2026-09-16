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Царьград

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Эксперты: правильно утилизировать лекарства научат простые шаги

Эксперты: правильно утилизировать лекарства научат простые шаги

Проверьте лекарства из своей ванной: осмотрите на изменения, такие как слипание или изменение цвета. Не восстанавливайте их сушкой и не смешивайте.

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