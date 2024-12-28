Штефан Тону: "Своей победой я хочу быть примером для своих сыновей"

«Я хотел победить ради своей семьи, своих сыновей, для которых я хочу быть примером», – заявил чемпион соревнований Gladiator Challenge Moldova 2024, сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Штефан Тону в онлайн-передаче Crezul Eroului с Михаем Попеску, отмечает Noi.