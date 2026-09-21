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Царьград

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Килиан Мбаппе: Зидан открыл новую эру для сборной Франции

Килиан Мбаппе: Зидан открыл новую эру для сборной Франции

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, считает, что с приходом Зинедина Зидана на пост главного тренера начинается новая эра для команды.

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