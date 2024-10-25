В Red Bull прокомментировали слухи о переговорах с Колапинто

В Red Bull прокомментировали слухи о переговорах с КолапинтоGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ответил на вопрос о возможном приглашении Франко Колапинто в одну из команд из австрийского концерна.
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