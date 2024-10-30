Работу предприятия в Челябинской области приостановили из-за мигрантов-нелегалов

Деятельность предприятия на Южном Урале приостановлена из-за работников-нелегалов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Нагайбакском районе судебные приставы приостановили строительные работы, на которые ООО «Арсинские герефорды» привлекло строителей-нелегалов.