Работу предприятия в Челябинской области приостановили из-за мигрантов-нелегалов

Деятельность предприятия на Южном Урале приостановлена из-за работников-нелегалов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Нагайбакском районе судебные приставы приостановили строительные работы, на которые ООО «Арсинские герефорды» привлекло строителей-нелегалов.
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