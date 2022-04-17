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Скип Бэйлесс: «Майами» выиграет в финале у «Мемфиса»

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс считает, что «Майами» станет чемпионом в этом году, выиграв финальную серию у «Мемфиса».

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