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Неизвестные похитили из музея одну из самых дорогих в мире книг с обложкой работы Сальвадора Дали

Неизвестные похитили из музея одну из самых дорогих в мире книг с обложкой работы Сальвадора Дали

В центральной Франции похитили редкое издание «Апокалипсиса» Жозефа Форе, которое называют одной из самых дорогих и тяжелых книг в мире .

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