Любопытно, однакоПолитика(Не)вероятность возрождения Советского Союза 2.0 Середина 80-х. Сижу на скамеечке почти в самом центре Ташкента и жадно пожираю эскимо за 12 копеек.Вернуться к статье498НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаА нам говорят что в СССР все были пушистые и честные...Boleslav BuljanowskijЧестными все не были. Но они боялись что за ними придут. Законы работали. И если ты проворовался, то тебя ждёт заслуженное наказание. А сейчас как в " Бандитском Петербурге " сказал Антибиотик - можно воровать вагонами и жить припеваючи... Но это особо приближенным к императору...ДБДмитрий БушневБыли воры, жулики, взяточники и спекулянты - боролись с ними. Некоторые эту борьбу называют репрессиями.ГусЕнаКоролев был взяточник или вор? А Вавилов?Леонид АлексеевДа брось ты гнать пургу,никто ничего не боялся,коррупция пронизала СССР как плесень!Вплоть до того,что даже существовали негласные ценники на должности:секретарь райкома стоил столько-то,директор похоронного бюро столько,простых партийных бездельников-столько-то...Но непременным условием твоей спокойной жизни была необходимость "делиться"(с вышестоящими,обмен услугами с параллельными структурами: менты замазывают грешки торгашей,торгаши обеспечивают дефицитом ментов и т.д.).КПСС прогнила до основания(а без кпсс,как мы знаем, не обходилось ни одно назначение на должность),из-за чего и развалилась страна!Ваша СветлостьТут появилась проститутка престарелая Гусыня и юный пидарок Лёнчик Алексеев, эти всегда парой ходят...ГусЕнаТ.е тех Губеров, которых разоблачили, им было сказано :" воруйте?". И они не боялись?ГусЕнаОбожаю коммунтатора "Ваша Гнойность! ". Определить меня в престарелые проститутки:)) Это мне льстит...Его ж маман так из привокзальных шлюх и невылезла....Леонид АлексеевДа это по большому счёту очень несчастные люди:что Ваша Мерзость,что Валерик и прочие неполноценные...Пусть потешатся,у этих коммуноподобных одна радость осталась:повздыхать и поплакать о потерянной кумунизьме с развитой сосыализьмой,а сейчас ещё и с новой сосыализьмой...будем великодушными!А мы будем продолжать строить наш капитализм,который хоть и не без недостатков,но лучшего пока никто не придумал!Але,Ваша Мерзость и прочая шваль,как говорится в писании: отсосите и обрящете!У меня вот есть снимок их партячейки,сплошь все Великие кумунисты...Леонид АлексеевАлександр ИголкинОпять вытянули историю о святом Королеве... Не был он ни взяточником, ни вором... Когда их направили в Америку для покупки военного самолета, вся эта бригада жрала там в три горла за госсчет, шмотье и бытовую технику покупала, целых полгода там валандалась, и в итоге привезла образец и техническую документацию. Когда чертежи смотреть стали, оказалось, что все размеры в дюймах. Вот всю эту кодлу и посадили переводить дюймы в сантиметры. Оказалось что объем работы сопоставим с разработкой самолета с нуля. Вот этой разработкой их и заставили заниматься. А если бы судили, то расстреляли бы к чертям.ГусЕнаТ.е все-таки ракету придумали не русские:)))ГусЕнаКал зайчЫков прям такой важный:))))Александр ИголкинТеоретические разработки сделали Кибальчич и Циолковский, причем независимо друг от друга. Т.е все-таки русские.ГусЕнаЯ видела фильм как атомная бомба попала к нам. Вы рассказали еще интересное....Александр ИголкинНу так вы про ракету спрашивали, а не про бомбу... Если хотите, почитайте "Приключения изобретений". В инете лежит в свободном доступе.ГусЕнаЯ вообще. Про то время.Ночной кошмарА вы знаете какие у Королёва и Вавилова были политические взгляды? Может, они Троцкому сочувствовали? И потом, большинство были репрессированы по доносам своих соседей, сослуживцев, и даже родных и близких. И это факт.ГусЕнаМне очень жаль, НК, что я у тебя в чс...Ночной кошмарРакету придумали ещё китайцы. Но... одно дело придумать, другое рассчитать и воплотить в метал. https://lenta.ru/articles/2003/10/15/china/Pciha IvanovaНе понимаешь - не пиши!Леонид АлексеевТак видно его только что отымели,вот он и весело прыгает от счастья!?Pciha IvanovaЧертеж Кибальчича мало отличается от детских каракулей. Все началось с работы Федорова "Новый принцип воздухоплавания..."Александр ИголкинИнтересно, какой чертеж вы начертили бы на стене тюремной камеры незадолго до казни...Pciha IvanovaСочуствую Кибальчичу: Подумаешь, порох делал! Но к космонавтике он имеет отношение только в книге "Приключения изобретений".WWaleryА что - ГусЫне это очень интересно... во все глаза смотрит, да?Леонид АлексеевДля меня главное,чтобы вам,либерастам коммунястым, было интересно посмотреть,что с вами делают...Дмитрий ДемочкинНе дай Боже воссоздание этого уродливого пугала. Никто из партийной ячейки особо не боялся! Воровали и делали что хотели. Правда из всех СМИ слышалась и читалась мантра- "В Багдаде все спокойно!" Многие и сейчас верят, что все было хорошо. Даже те, кто там не был. А я жил в Узбекистане))) И именно в то время.Игорь ТихоновСоветский Союз-2... Опять все средства на развитие окраин.. Какие республики в СССР жили лучше всех? А как раз те, которые первыми сбежали: Прибалтика, Грузия, Украина и т.д... И не задумывались, а за счет чего они жировали. Нет, уж.. Пошли они в дальнее эротическое путешествие!WWaleryНет, в этот раз на развитие окраин ни цента. И не равноправная Республика, но как колония! Не хотят не надо, но и в разные там НАТО для сохранения правящих режимов ни ногой. Иначе эмбарго как США в свое время для Кубы.Александр ПудовкинПока свой народ не заживет достойно ни о каких возрождениях Союза и речи быть не может. Уже сами заждались.ГусЕнаПлохо живем?Ночной кошмарПока живём неплохо. А надо жить хорошо. В идеале - отлично.ГусЕнаСогласна.ААнатолийДостойную жизнь россиянам. А вся эта братия, вокруг РФ, обязательно вернётся с просьбой о принятии. Правда, для этого надо будет поработать. Чтобы достойная жизнь у нас была и чтобы попросились. Ведь пример Окраины говорит, что кизяком топить будут, убивать соседей будут, но "слава Украине " орать будут. До гроба. И делается это просто. Нужен враг, нужно обвинять кого-то. Нужно обещать и врать. Слава Богу, врать всегда невозможно. Заканчиваю тем, чем начал -достойную жизнь людям в России. Это залог успеха. А , главное, это вполне выполняемая задача.ВАвалерий андреевНу их всех в опу, всех этих грузин, армян, хохлов! Я бы их всех под ноль вычистил из России. Зато насколько бы меньше криминала стало!!!Юрий DedБлажен кто верит . Только оно нам надо ?Pciha IvanovaИмперии рушатся, империи создаются! СССР-2 будет, возможно, называться "Великой китайской Зарей" или как-то похоже. Но не при нашей жизни.ГусЕнаКитайской....или Сингапурской:)Эрнст Ринасэскимо по 12 коп не было даже в 70х может у вас не точная цена?трубочки по 15 были но это не эскимо и в 63 году.ГусЕнаКстати:)WWaleryБыло мороженное в вафельном стаканчике - Клубничное, стоило 11 коп.Эрнст Ринасно это не эскимо а фруктовое мороженое в 1963 оно стоило 5-6 копеек пломбир 19 коп а эскимо на палочке в фольге с орехами 28 а такое-же без орехов ленинградское 22копейки.VBvladimir bedarevНет и тени сомнений, что СССР возродится. Ибо этому" младенцу" Иоанна Богослову надлежит управлять многими народами.Эрнст Ринасвы слишком заносчивы и высокомерны-на землю спуститься не пробовали?корона не жмет?Акрам КучумовПрактически все армянские фамилии заканчиваются на "н"... подумалось, а кто такой, что разрушил СССР - алкаш Ел..-ин...WWaleryЕльцин разве не Мордва?ГусЕнаАрмяне -на -янIgor SemirechenskiyУвы, но уместней было бы упрекать не Россию, а именно только благодаря России и СССР уцелевшие и выжившие народы за то, что не спешат благодарно помочь русским, вновь осаждённым врагами, алаверды? Ведь именно "Русский народ – мученик и праведник – избаловал всех нас, катая на своей шее, и вздумали мы – кое-кто из армян, из тюрков, из славян – что и другие великие народы могут нас на шее катать. Вздор! Русский народ есть всемирно-историческое исключение в семье великих имперских наций. Любая другая империя баловать вас не станет, а станет бить палкой, отправляя на самые черные и грязные работы, и употреблять способом, Богу и природе противным... Верность России – не только священный долг евразийских народов, но и банальное условие их выживания..." (В. Авагян, http://antiloh.info/politisa/russkij-narod-muchenik.html). Так что и Ленин был вправе рассчитывать на благодарность всех спасённых и возвеличенных Россией и Советским Союзом народов, и Путин теперь расхлёбывает именно неблагодарность и недальновидность оных, а отнюдь не "ошибки" Ленина, чай не бином Ньютона это уже понять-то? Тем более, что "Выбор невелик — либо позволить державам, элита которых захватила монополию на управление делами на планете, продолжать глобальный геноцид в интересах «золотого миллиарда»... И есть другой путь. Продолжить создание семьи-общины, которую русский народ начал образовывать на евразийских просторах"(Порохов С. "Битва империй: Англия против России", http://oberegnik.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=479:2011-11-14-14-13-11&catid=51:2011-12-01-22-02-52&Itemid=47), чы зрозумило, алаверды? А наше дело всегда правое, "Мы сдюжим!" (И.В. Сталин): "Что бы там враги ни голосили, Древних мудрецов припомни мем: Слабые всегда уступят сильным, Но самый сильный уступает всем...". https://www.youtube.com/watch?v=2yaQBsMPLdAКомментировать
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