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Пашинян сообщил, что Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору

Пашинян сообщил, что Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства утром в четверг, 16 февраля, предоставил информацию о том, что Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору.

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