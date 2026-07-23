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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Дивеева о трансфере за рубеж: «Есть условия, при которых переход возможен. Интерес перманентный есть, но пока без конкретики»

Игорь Дивеев может перейти из « Зенита » в иностранный клуб, сообщил его агент  Олег Еремин . – Почему нет? Все будет зависеть от предложения.

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