Посол России Олег Васнецов снова вызван в МИД Молдовы 

Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов снова вызван в МИД республики. На этот раз российскому дипломату "предъявляют претензии в связи с работой в Приднестровском регионе 17 марта шести участков для голосования на выборах президента России".
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