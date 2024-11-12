Эксперт объяснил, почему лучше заключить ипотечный договор до 1 января

По его словам, условия будут ужесточаться Несмотря на увеличение ключевой ставки, при желании купить жильё в ипотеку лучше сделать это до наступления 2025 года, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин.