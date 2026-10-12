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Тренер Бивола: не стоит обращать внимание на то, что Смит проигрывал Канело и Бетербиеву

Тренер Бивола: не стоит обращать внимание на то, что Смит проигрывал Канело и Бетербиеву

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA, WBO, IBF в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, поделился ожиданиями от поединка с британцем Каллумом Смитом.

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