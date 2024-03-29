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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле экс-директор детсада Happy Baby изменили приговор

В Барнауле экс-директор детсада Happy Baby изменили приговор

Срок наказания в отношении Елены Воротниковой остался прежним Бывшему директору барнаульского частного детсада Happy Baby Елене Воротниковой изменили приговор, сообщает пресс-служба судов Алтайского края.

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