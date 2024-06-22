Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку на МКС для приема робота «Федор»

Фото из архива Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» в понедельник успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль — «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.