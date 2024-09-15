Топ-менеджеры группы компаний «Пикет», обвиняемые по делу о некачественных бронежилетах для ВС РФ, могли скрыться за границей до избрания им меры пресечения в виде ареста, передает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.