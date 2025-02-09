Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку

В ситуации очевидного преимущества и монопольной инициативы России нам предлагается остановить боевые действия, прекратить огонь и согласиться на присутствие войск ЕС (оказывается, они есть) и Британии (которые тоже не слишком боеспособны) в некой буферной зоне.