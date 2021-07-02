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«Спутник V» и «Спутник Lighte»: чем отличаются две вакцины от коронавируса?

«Спутник V» и «Спутник Lighte»: чем отличаются две вакцины от коронавируса?

Кому подходит новая вакцина, насколько она безопасна и какую выбрать? РИА Новости 25 июня в гражданский оборот вышли первые дозы вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» — «облегченного» варианта векторной вакцины российского производства «Спутник V».

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Танюшка Мелентьева
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