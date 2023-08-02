Ситуация с мигрантами по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, власть вроде как начала действовать, проводятся рейды и задержания, всё это придается огласке, но "гости" за последние годы так распоясались, что этих мер явно недостаточно.
"Ну что, докатились?": Вместо сотрудников полиции, с мигрантами разобрались 50 рассерженных русских мужиков
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в Хохляндии и Польше мигрантский вопрос решен раз и навсегда
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1 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Все получится само собой. Произойдет простой обмен: чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы. - Перекрестное спаривание,- заметил Швейк,- это вообще очень интересная вещь. В Праге живет кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала в "Ладе" стишки о пастушках и ручейках в лесу. Учительница пошла с ним в гостиницу и "предалась блуду", как говорится в священном писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик! Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть.
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1 час.
Evgenija Palette
Да. Темнокожие люди рождаются со светлой кожей... (но очень скоро темнеют). Такая шутка природы...
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57 мин.
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