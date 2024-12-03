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Ольга Торубарова: Посмотрите, какой замечательный концерт подготовили юные крымчане, среди которых есть настоящие звезды!

Ольга Торубарова: Посмотрите, какой замечательный концерт подготовили юные крымчане, среди которых есть настоящие звезды!

Посмотрите, какой замечательный концерт подготовили юные крымчане, среди которых есть настоящие звезды!Просто волшебная МАРИЯ КОЗИНА!!!И ее песня «Я хочу увидеть солнце!»Мария Козина - воспитанница центра искусств и спорта Art Vision.

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