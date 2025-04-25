Общегородской субботник пройдет в Барнауле 25 апреля

Порядок будут наводить во всех районах краевой столицы В Барнауле 25 апреля пройдет общегородской субботник, в рамках которого проведут порядка 20 экологических акций по уборке общественных территорий, парков, скверов и других зеленых зон, сообщили в мэрии.