«Диасофт» обновляет партнерскую модель и расширяет присутствие в ИТ-отраслях

Компания «Диасофт» объявила об обновлении своей модели работы с партнерами с целью усиления сотрудничества с системными интеграторами, реселлерами и технологическими компаниями, а также развития стратегических альянсов с ключевыми игроками ИТ-рынка.
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