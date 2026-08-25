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Регионы России

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«Диасофт» обновляет партнерскую модель и расширяет присутствие в ИТ-отраслях

«Диасофт» обновляет партнерскую модель и расширяет присутствие в ИТ-отраслях

Компания «Диасофт» объявила об обновлении своей модели работы с партнерами с целью усиления сотрудничества с системными интеграторами, реселлерами и технологическими компаниями, а также развития стратегических альянсов с ключевыми игроками ИТ-рынка.

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