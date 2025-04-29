Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

«Зеленский может решиться в День Победы устроить что-нибудь более серьёзное»

Комментируя информацию о новом перемирии, объявленном главой государства, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заключил: "В случае продолжения атак и агрессии во время перемирия со стороны киевской хунты, Вооружённые Силы РФ, как сказал Президент Владимир Путин, дадут адекватный и эффективный отпор.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Если он попытается что-то совершить нехорошее на 9 мая. то тогда 10 мая придет конец и ему. и его Хохлоштату.
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14 час.
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