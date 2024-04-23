МИД КНР: Китай контролирует экспорт товаров двойного назначения

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о потенциальных ограничительных мерах США в отношении китайских банков за якобы помощь России, заявил, что Пекин строго контролирует экспорт подсанкционных товаров.
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