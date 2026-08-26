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Брейдо: «Сумма трат на новичков ЦСКА даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 млн евро»

Брейдо: «Сумма трат на новичков ЦСКА даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 млн евро»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что клуб готов выделить до 35 миллионов евро на нападающего, крайнего защитника и центрального полузащитника до конца летнего трансферного окна.

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