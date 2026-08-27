С 1 сентября идет изменение правил покупки билетов на поезд: что важно знать

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила железнодорожных перевозок.Пассажиров ждут три главных изменения: обязательное указание контактов при покупке билетов, возможность возврата электронных билетов на электрички онлайн и новые приоритеты для маломобильных граждан.