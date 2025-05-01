Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Директор "Хельсинкской комиссии" Массаро предложил "деколонизировать" Россию

Директор "Хельсинкской комиссии" Массаро предложил "деколонизировать" Россию

Директор по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая «Хельсинкская комиссия»*) Пол Массаро в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились «высокопоставленным украинским чиновником», высказался за работу с этническими меньшинствами в России, чтобы разрушить русскую идентичность и «деколонизировать» РФ.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Кто бы сомневался, что эти гниды не прекращают свою деятельность против России.
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14 час.
ПС
Павел Смирнов
А от англосаксов никто не хочет избавиться и деколонизировать США!?
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12 час.
VV
Vladimir Vlasov
Они идиоты, лишенные чувства самосохранения.
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7 час.
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