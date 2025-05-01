Директор по персоналу комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая «Хельсинкская комиссия»*) Пол Массаро в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились «высокопоставленным украинским чиновником», высказался за работу с этническими меньшинствами в России, чтобы разрушить русскую идентичность и «деколонизировать» РФ.