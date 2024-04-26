Градсовет не разрешил строить офисник в Барнауле рядом с "Оперой" и сгоревшим домом

Небольшое здание должно появиться на Пролетарской, на пересечении с Красноармейским проспектом Проект здания в Барнауле по адресу Пролетарская, 123 Небольшое двухэтажное офисное здание планируют построить в Барнауле по адресу улица Пролетарская, 123, на пересечении с проспектом Красноармейским.