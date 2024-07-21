Названы самые дешевые пикапы в России — до 3 млн рублей. Из пяти моделей три российские, но есть нюанс

В последнее время на российский рынок вышло несколько новых моделей пикапов. Ресурс «Автоновости дня», регулярно осуществляющий мониторинг прайс-листов, составил актуальный перечень самых доступных моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии