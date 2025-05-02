Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковой материальной помощью

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Власти Курской области 2 мая предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники распускают в мессенджерах фейковые новости о якобы выделении дополнительной материальной помощи для жителей Курской, Белгородской, Брянской, а также Воронежской областей.