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Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковой материальной помощью

Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковой материальной помощью

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Власти Курской области 2 мая предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники распускают в мессенджерах фейковые новости о якобы выделении дополнительной материальной помощи для жителей Курской, Белгородской, Брянской, а также Воронежской областей.

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