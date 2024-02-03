252 л.с., 9-ступенчатый «автомат» и полный привод в топовых версиях. новейший Nissan Pathfinder пользуется спросом в Китае: за две недели уже более 3000 заказов

Nissan рассказала о продажах своих автомобилей в Китае в январе текущего года. Всего продано 78 211 автомобилей совместного предприятия Dongfeng Nissan, но компания акцентировала внимание на новинке – новейшем Nissan Pathfinder: с момента старта предзаказов 18 января на этот автомобиль оформлено уже более 3 тыс.