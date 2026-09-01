Воронеж: «Факел» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России

«Краснодар» возглавляет группу В с 5 очками, а «Факел» замыкает таблицу. Начало матча в 18:00.Сегодня в Воронеже состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся местный «Факел» и «Краснодар».
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