Еда советских времен: почему я считаю, что ругать ее никто не имеет права

Мир души, иллюзии и совершенство сознанияЕда советских времен: почему я считаю, что ругать ее никто не имеет праваОлег Сидоров В очередной раз мне попалась на глаза публикация об «ужасной советской еде» и «кош-ш-ш-марных» продуктах.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановАвтор явно жопорукая тетка, не умеющая хорошо готовить!! Поэтому она хвалит дрянную современную еду с химией и отсутствием натуральных продуктов!!Виктор Белогорцевговоришь в совке жрали не съедобную пищу, пусть будет так, только почему сейчас на вкусной и полезной еде растут дохляки, дети два дня в садике потом две недели на больничном, мне надоело хоронить 30 и 40 летних выросших на современной химической еде я на седьмом десятке забыл когда был в больнице и только потому что питаюсь от своего хозяйстваАлла ДубининаЕда в СССР была без Ешек и ГМО добавок и поэтому сравнивать с современной не стоит особенно по полезности.Комментировать
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