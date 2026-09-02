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Воронежские новости

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В Белгороде погиб выпускник воронежского лицея Кирилл Колиух

В Белгороде погиб выпускник воронежского лицея Кирилл Колиух

Стало известно имя одного из погибших при ракетной атаке на Белгород 30 августа. Жертвой обстрела стал 21-летний Кирилл Колиух, уроженец Россоши, выпускник местного лицея №11, студент пятого курса Юридического института НИУ «БелГУ».

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