В Белгороде погиб выпускник воронежского лицея Кирилл Колиух

Стало известно имя одного из погибших при ракетной атаке на Белгород 30 августа. Жертвой обстрела стал 21-летний Кирилл Колиух, уроженец Россоши, выпускник местного лицея №11, студент пятого курса Юридического института НИУ «БелГУ».