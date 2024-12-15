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    А выблядка черножопых на "малолетку" не отправят? Так и вышлют по-тихому?Тут таким не мест...
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В Керченском проливе произошло бедствие с двумя танкерами: на помощь экипажу вылетел Ми-8

В Керченском проливе произошло бедствие с двумя танкерами: на помощь экипажу вылетел Ми-8

У танкера "Волгонефть-212", который перевозил свыше 4 тонн мазута, был поврежден нос в результате шторма, сообщает экстренная служба; Экипаж, состоящий из 13 человек, находится в кормовой части судна; Инцидент произошел в 8 километрах от берега; МЧС подтвердило, что корабль оказывается в критической ситуации из-за неблагоприятных погодных условий; Детали о возможном разливе нефтепродуктов уточняются; Позже еще один танкер "Волгонефть-239" получил повреждения в том же регионе, по сообщению оперативных служб; На борту второго танкера находятся 14 человек.

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