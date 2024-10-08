Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что россиянин Виктор Бут, отбывавший наказание в США, а затем обменянный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, возобновил торговлю оружием.
Виктора Бута обвинили в возобновлении торговли оружием
Комментарии
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Леонид Попивняк
Вы даже не поняли смысл моего комментария, а сразу бросились меня поучать)))) .....и кстати....у России ( как и у любой страны в мире производящей оружие) ....при необходимости есть разные каналы поставок этого самого оружия.....
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4 час.
Иван Ребров
Какое дело? Зачем им конкуренты?
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4 час.
Леонид Попивняк
...ну да))))....они же "избранные" (нацией или национальностью этот сброд отбросов старого света язык не поворачивается назвать)....им можно....другим ниииииззззззяяяяя.....))))))......вот всё жду....когда же хуситы гиперзвук "изобретут".....а то как то "большие корыта" разных стран плавают у их берегов))))
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3 час.
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