СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    и  тебе  же  хуже!Ужасной или прекр...
  • Ингерман Ланская
    это в совдепии - камуноиды драли со всех, а образование, квартиры достались далекооо не всем.... дестяки миллионов ос...Ужасной или прекр...
  • alik3456 Джексон
    Гроба?Цена чванства и л...

Виктора Бута обвинили в возобновлении торговли оружием

Виктора Бута обвинили в возобновлении торговли оружием

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что россиянин Виктор Бут, отбывавший наказание в США, а затем обменянный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, возобновил торговлю оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Попивняк
Вы даже не поняли смысл моего комментария, а сразу бросились меня поучать)))) .....и кстати....у России ( как и у любой страны в мире производящей оружие) ....при необходимости есть разные каналы поставок этого самого оружия.....
Ответить
4 час.
Иван Ребров
Какое дело? Зачем им конкуренты?
Ответить
4 час.
Леонид Попивняк
...ну да))))....они же &quot;избранные&quot; (нацией или национальностью этот сброд отбросов старого света язык не поворачивается назвать)....им можно....другим ниииииззззззяяяяя.....))))))......вот всё жду....когда же хуситы гиперзвук &quot;изобретут&quot;.....а то как то &quot;большие корыта&quot; разных стран  плавают у их берегов))))
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх