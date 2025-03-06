RT сообщило, что Путин отложил массированный удар по энергетике Украины в 2023 году

Президент России Владимир Путин зимой 2023 года отложил планировавшийся массированный удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
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