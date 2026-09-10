В Чернском районе почти за 298 млн отреставрируют церковь

В селе Никольское-Вяземское Чернского района Тульской области отреставрируют церковь Успения Пресвятой Богородицы 1834 года, являющуюся объектом культурного наследия регионального значения.
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