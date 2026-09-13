В Иркутской области водитель сбил двух подростков и скрылся с места ДТП

В Алтарском районе Иркутской области разыскивается водитель, совершивший наезд на двух подростков и скрывшийся с места происшествия.
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