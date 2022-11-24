Силы оставляют "машины" Мордашова

ГК "Северсталь" Алексея Мордашова оказалась в целом кольце проблем. Падение мировых цен на сталь после подъема последних полутора лет наложилось на санкционные ограничения и разрыв технологических цепочек после начала СВО по защите Донбасса.
ГК "Северсталь" Алексея Мордашова оказалась в целом кольце проблем. Падение мировых цен на сталь после подъема последних полутора лет наложилось на санкционные ограничения и разрыв технологических цепочек после начала СВО по защите Донбасса.
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