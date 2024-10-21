Жена раненного бойца СВО обвинила учителя своего сына в оскорблении

В одной из уфимский школ произошел скандал, который грозит педагогу разбирательствами в прокуратуре.Жена участника специальной военной операции (СВО) из Башкирии обвинила учителя своего сына в черствости и оскорблении.
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