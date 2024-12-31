Сергей Ши 30 декабря 2024 г. В ходе состоявшегося 19 декабря подведения итогов года президентом России снова была подтверждена принципиальная позиция официальной Москвы: невозможно подписывать мирный договор с нелегитимным руководством Украины.
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