Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Хозяин из госдепа приказал зеле- "до последнего украинца." А стадо укобаранов только блеет и покорно идёт на бойню.Истребив населени...
  • Людмила Лепаева
    2 орешника ни Польши ни солдат только не жалеть ихКиев мертв, Варша...
  • Вовладар Даров
    Трибунал это примет к сведению!Зеленский не пойд...

Преступный режим Зеленского защищать некому: что дальше?

Сергей Ши 30 декабря 2024 г.   В ходе состоявшегося 19 декабря подведения итогов года президентом России снова была подтверждена принципиальная позиция официальной Москвы: невозможно подписывать мирный договор с нелегитимным руководством Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх