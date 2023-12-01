Израиль получил план действий ХАМАС за год до атаки – СМИ

Израиль получил подробный план действий палестинского движения ХАМАС за год до атаки 7 ноября. Многие израильские военные видели документ, но не поверили, что боевики осмелятся на подобное, пишет The New York Times, ознакомившись с документом.
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