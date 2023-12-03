Почему в медучреждениях Крыма не всегда есть безбарьерная среда, а низкопольный транспорт для инвалидов неэффективен

Осторожно: остановка! Доступность городской инфраструктуры для людей с ОВЗ представители министерств, ведомств и общественных организаций обсудили в Симферополе на круглом столе, приуроченном к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
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