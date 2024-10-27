Вышний Волочек встретил экспедицию Высшей школы экономики

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в период с 14 по 22 октября на территории Тверской области проводит студенческую экспедицию «Реализация местных инициатив развития городской среды в малых городах Тверской области».
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